Menu Rechercher
Commenter 8
Liga

Diego Simeone veut mettre Julian Alvarez à la porte

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Julian Alvarez @Maxppp

Alors que le feuilleton Alvarez déchaîne les passions outre Pyrénées, et que l’Atlético insiste sur le fait qu’il n’a aucune intention de vendre son joueur au FC Barcelone, les Catalans pourraient avoir trouvé un allié dans ce dossier. Qui ne serait autre que Diego Simeone, l’entraîneur colchonero.

La suite après cette publicité

Comme l’indique Sport, le coach argentin ne veut plus de son compatriote dans l’équipe. Il ne veut pas de joueurs qu’il estime ni motivés ni engagés avec le club, et espère qu’une solution sera trouvée. Une vente, donc. Le média précise qu’El Cholo ne peut pas voir Alvarez « même en peinture », signe qu’il est très agacé par ce feuilleton et par la stratégie choisie par son attaquant pour quitter son club.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Atlético
Barcelone
Julián Álvarez
Diego Simeone

En savoir plus sur

Liga Liga
Atlético Logo Atlético Madrid
Barcelone Logo Barcelone
Julián Álvarez Julián Álvarez
Diego Simeone Diego Simeone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier