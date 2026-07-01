Diego Simeone veut mettre Julian Alvarez à la porte

Alors que le feuilleton Alvarez déchaîne les passions outre Pyrénées, et que l’Atlético insiste sur le fait qu’il n’a aucune intention de vendre son joueur au FC Barcelone, les Catalans pourraient avoir trouvé un allié dans ce dossier. Qui ne serait autre que Diego Simeone, l’entraîneur colchonero.

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Comme l’indique Sport, le coach argentin ne veut plus de son compatriote dans l’équipe. Il ne veut pas de joueurs qu’il estime ni motivés ni engagés avec le club, et espère qu’une solution sera trouvée. Une vente, donc. Le média précise qu’El Cholo ne peut pas voir Alvarez « même en peinture », signe qu’il est très agacé par ce feuilleton et par la stratégie choisie par son attaquant pour quitter son club.