Amical : grâce à un golazo de Hadj-Moussa, l’Algérie s’offre les Pays-Bas

Premier match de préparation ce mercredi soir pour l’Algérie et les Pays-Bas avant le début de la Coupe du monde. L’occasion pour les deux équipes d’effectuer des tests, des ajustements et de remettre en forme une très grande partie du groupe. Pour Vladimir Petkovic, cette belle opposition devait permettre de tester son équipe type dans un premier temps et il décidait donc d’aligner un onze qui avait fière allure. Luca Zidane, de retour après sa blessure à la mâchoire, était titulaire dans les cages avec une défense composée d’Abada, Belaïd, Mandi et Aït-Nouri. Au milieu, Nabil Bentaleb accompagnait Houssem Aouar et Zerrouki alors que Riyad Mahrez, Amoura et Gouiri composaient l’attaque.

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Pour la formation de Ronald Koeman, on retrouvait les cadres comme Van Dijk, De Jong, Gravenberch, Reijnders ou encore Malen sur le front de l’attaque. Forcément, dans un match qui devait servir de test, la rencontre était loin d’être fermée et les Oranjes, à domicile, jouaient un football offensif se procurant de très nombreuses occasions. Malen manquait rapidement l’ouverture du score voyant son tir terminer sur le poteau (8e). Le premier raté d’une longue série pour le buteur de la Roma. Dans la foulée, Reijnders voyait son but refusé pour une position de hors-jeu (10e). Ensuite, Malen ratait encore deux énormes occasions tout comme Reijnders et Gakpo qui butaient sur Zidane, très solide sur sa ligne ce soir. Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir une première réponse avec une belle occasion d’Amoura qui aurait pu ouvrir le score.

Une victoire de prestige pour l’Algérie

À la pause, l’Algérie s’en sortait bien avec ce 0-0 puisqu’elle avait logiquement subi dans les 45 premières minutes tout en se procurant quelques situations par moments. Au retour des vestiaires, on retombait sur une physionomie assez similaire. Les Pays-Bas, qui changeaient une grosse partie de l’effectif (tout comme l’Algérie qui faisait des changements dont l’entrée d’Hadj-Moussa), dominaient la rencontre mais butaient sur une défense algérienne qui résistait et gagnait petit à petit en confiance. Luca Zidane réalisait encore des parades sublimes devant Depay et les défenseurs algériens multipliaient les interventions décisives.

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Petit à petit, les coéquipiers de Memphis Depay commençaient à douter un peu et l’Algérie, emmenée par la belle entrée d’Anis Hadj-Moussa, jouait les contres avec beaucoup d’envie. Au milieu de terrain, Nabil Bentaleb distillait de très bons ballons en transition. Et à force de tenir ce score, les Verts ont fini par se donner un coup de boost de confiance et c’est Hadj-Moussa qui a illustré la réussite de son équipe. Le jeune ailier de Feyenoord, qui jouait donc dans son stade ce mercredi, délivrait les siens d’une frappe sublime dans la lucarne du jeune gardien Robin Roefs qui fêtait sa première sélection (86e). Avec ce succès, l’Algérie fait le plein de confiance et peut aborder plus sereinement sa Coupe du Monde. Pour les Pays-Bas de Ronald Koeman, il va falloir vite tourner la page.