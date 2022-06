Du beau monde sur Mohamed Ali Ben Romdhane

À 22 ans, Mohamed Ali Ben Romdhane continue son irrésistible ascension. Après plusieurs saisons pleines avec l'Esperance de Tunis, une vingtaine de buts marqués en première division tunisienne et 5 buts en 11 matches de Ligue des Champions de la CAF, le talentueux milieu box to box fait partie de la nouvelle génération en vogue du football tunisien. Leader de cette équipe qui retrouvera notamment la France au Mondial 2022 au Qatar, Ben Romdhane a mené son pays à la victoire il y a quelques jours à la Kirin Cup où il a notamment marqué en finale contre le Japon (3-0) et terminé meilleur joueur du tournoi. De quoi attiser la convoitise de nombreux clubs européens à commencer par ceux de Ligue 1.

🚨 Mohamed Ali Ben Romdhane est élu meilleur joueur de la Kirin Cup ! 💪👏🏽 pic.twitter.com/ezJFApEr0L — Espérance Time (@EsperanceTime_) June 14, 2022

Par le passé déjà, le nom de Ben Romdhane a été associé à des clubs français (OL, LOSC, Strasbourg, Lorient), mais à chaque fois le président de l'Esperance Tunis a refusé de laisser filer sa pépite. Le joueur, qui a récemment refusé un pont d'or d'Al Ahly en Égypte, n'a qu'un souhait, rejoindre l'Europe pour poursuivre sa progression en vue du Mondial 2022. Selon nos informations, Rennes et Montpellier, de même que Antwerp, Anderlecht en Belgique et le FC Porto au Portugal, ont des vues sur ce numéro 8 très technique.