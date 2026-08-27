Le constat cash de Samuel Umtiti après l’élimination de l’OL

Samuel Umtiti n’a pas cherché d’excuses à l’Olympique Lyonnais après son élimination face à Fenerbahçe en barrages de la Ligue des champions. Invité de l’After Foot sur RMC, l’ancien défenseur formé à l’OL estime que les Lyonnais n’en ont tout simplement pas fait assez sur l’ensemble de la confrontation pour mériter leur qualification. « Si t’es pas capable de faire deux mi-temps correctes face au Fenerbahçe, tu ne mérites pas forcément ta place en Ligue des champions ! C’est pas volé », a-t-il tranché. Pour le champion du monde 2018, le revers peut désormais permettre à son ancien club de se concentrer sur une compétition davantage à sa portée : « Ils vont aller en Europa League… Peut-être que leur place, c’est en Europa League, et ils vont faire les choses correctement. » Une analyse sévère après la défaite lyonnaise au Groupama Stadium (1-2), qui a définitivement privé l’OL d’un retour en C1.

La suite après cette publicité

Après le nul obtenu à Istanbul à l’aller (1-1), Lyon a surtout payé une première période complètement manquée au retour. Fenerbahçe a inscrit deux buts en quatre minutes par Muriqi (24e) puis Brown (28e), obligeant les hommes de Paulo Fonseca à courir après le score. Malick Fofana a relancé l’espoir à la 61e minute, avant que l’OL ne pense égaliser à deux reprises, par Openda puis Boudache, mais les deux buts ont été refusés. Les Lyonnais n’ont finalement jamais réussi à revenir et quittent la Ligue des champions avant la phase de ligue. Une élimination sportive mais aussi financièrement lourde pour un club qui comptait sur les revenus de la C1 pour disposer de davantage de marge sur le mercato. L’OL poursuivra finalement sa saison européenne en Ligue Europa.