OL : Laurent Blanc attend beaucoup du mercato

En conférence de presse, Laurent Blanc a de nouveau évoqué le mercato de l’OL. Un marché très important pour le coach, qui a enchaîné deux défaites.

«On va encore dire que je parle de mercato. Tout va dépendre de ce qui va se passer avant le 31 août…même si je ne m’attends pas à voir 5,6,7 joueurs. En fin de saison, on s’était dit voilà ce qu’on peut améliorer et les axes. On a tout déterminé. Le seul problème, c’est qu’on n’avait pas prévu le problème avec la DNCG et ça nous plombe vraiment. Vraiment. Je ne dis pas que c’est la faute de la DNCG, loin de là. Mais cette décision-là nous est vraiment défavorable.»