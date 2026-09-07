Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

RC Lens : examens rassurants pour Matthieu Udol

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Matthieu Udol avec le RC Lens @Maxppp

La crainte était réelle, surtout lorsque le médecin lensois auscultait clairement le genou de Matthieu Udol, touché lors de la réception de Lorient, samedi. Pour Udol, élément majeur des Sang-et-Or, il y avait forcément les souvenirs terribles de ses 4 ruptures des ligaments croisés, lorsqu’il évoluait au FC Metz.

La suite après cette publicité

Mais les examens passés dimanche sont rassurants, selon les informations de L’Equipe. Le piston gauche s’en sort avec une grosse béquille, qui le rend incertain pour le premier match du Racing en Ligue des Champions, un déplacement sur la pelouse du Slavia Prague. Il devrait ensuite vite faire son retour dans le groupe artésien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Matthieu Udol

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Matthieu Udol Matthieu Udol
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier