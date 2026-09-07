RC Lens : examens rassurants pour Matthieu Udol

La crainte était réelle, surtout lorsque le médecin lensois auscultait clairement le genou de Matthieu Udol, touché lors de la réception de Lorient, samedi. Pour Udol, élément majeur des Sang-et-Or, il y avait forcément les souvenirs terribles de ses 4 ruptures des ligaments croisés, lorsqu’il évoluait au FC Metz.

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Mais les examens passés dimanche sont rassurants, selon les informations de L’Equipe. Le piston gauche s’en sort avec une grosse béquille, qui le rend incertain pour le premier match du Racing en Ligue des Champions, un déplacement sur la pelouse du Slavia Prague. Il devrait ensuite vite faire son retour dans le groupe artésien.