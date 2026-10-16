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L’échange sympa entre Kylian Mbappé et Arda Güler

Par Jordan Pardon
1 min.
Mbappé avec la France @Maxppp

Coéquipiers en club, Kylian Mbappé et Arda Güler se sont retrouvés en tant qu’adversaires le temps d’un match de Ligue des Nations il y a deux semaines (les Bleus s’étaient imposés 1-0, le 25 septembre). Une rencontre qui avait marqué les débuts de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France. Après la rencontre, la légende tricolore avait fait un heureux : Arda Güler, qui lui avait demandé une photo dans les coursives du stade.

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«Même pas de crédit pour le photographe ? », a commenté Kylian Mbappé sous la photo de son coéquipier en club. Vous l’aurez compris, c’est le capitaine des Bleus qui avait fait la connexion entre les deux hommes, et Güler a visiblement apprécié. «Cette fois, tu fais la passe décisive», a plaisanté le crack turc.

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