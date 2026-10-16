L’échange sympa entre Kylian Mbappé et Arda Güler

Coéquipiers en club, Kylian Mbappé et Arda Güler se sont retrouvés en tant qu’adversaires le temps d’un match de Ligue des Nations il y a deux semaines (les Bleus s’étaient imposés 1-0, le 25 septembre). Une rencontre qui avait marqué les débuts de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France. Après la rencontre, la légende tricolore avait fait un heureux : Arda Güler, qui lui avait demandé une photo dans les coursives du stade.

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« PAS DE MENTION POUR LE PHOTOGRAPHE ? » Kylian Mbappé 🇫🇷 sous la publication Instagram d’Arda Güler 🇹🇷😁 Réponse du crack turc : « CETTE FOIS, TU FAIS LA PASSE DÉCISIVE. 😂 » https://t.co/2DcMw8ndxX — BeFootball (@_BeFootball) October 16, 2026

«Même pas de crédit pour le photographe ? », a commenté Kylian Mbappé sous la photo de son coéquipier en club. Vous l’aurez compris, c’est le capitaine des Bleus qui avait fait la connexion entre les deux hommes, et Güler a visiblement apprécié. «Cette fois, tu fais la passe décisive», a plaisanté le crack turc.