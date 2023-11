OM : Gennaro Gattuso réclame des recrues cet hiver

Débarqué en cours de saison du côté de l’OM, Gennaro Gattuso a dû s’adapter à l’effectif qu’il a actuellement. Le technicien italien doit composer avec les joueurs déjà présents et a donc une marge de manoeuvre forcément réduite. Mais avec le mercato hivernal qui approche, l’ancien coach du Napoli a conscience qu’il va pouvoir ajuster son effectif. Lors de la conférence de presse du jour, il n’a pas hésité à reclamer des renforts en rappelant surtout que la prochaine CAN allait priver l’OM de plusieurs joueurs importants.

«C’est une question assez simple, pendant la CAN on va perdre 5-6 joueurs donc l’effectif sera réduit à 18 joueurs, donc évidemment qu’il faudra renforcer l’effectif. Moi je ne demande jamais de noms précisément, je demande en fonction de critères fonctionnels, ce sont des personnes plus compétentes qui s’occupent de ça ensuite en fonction du prix etc. Moi je me concentre sur le match de demain», a-t-il confié. Pour rappel, un renfort offensif est ardemment désiré par Gattuso cet hiver.