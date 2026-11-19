L’ESTAC négocie la venue de Florian Maurice
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@Maxppp
Florian Maurice pourrait reprendre du service en Ligue 1. Quelques mois après avoir mis fin à sa mission à Nice, l’ancien attaquant négocie avec l’ESTAC pour prendre la tête de la direction sportive. D’après les informations de RMC, des discussions sont en cours.
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Edwin Pindi, le président délégué, est à la manœuvre. Le poste est libre depuis le départ de Jocelyn Blanchard, arrivé l’été dernier, mais parti dès le 16 octobre suite à l’ouverture d’une enquête en raison de son comportement à l’égard de salariées du club appartenant au City Group.
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