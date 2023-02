Erling Haaland fait sauter la banque !

Les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions se terminent ce mercredi soir avec deux nouvelles confrontations. À cette occasion, Leipzig reçoit Manchester City dans son antre de la Red Bull Arena. Une affiche qui s’annonce incandescente entre deux équipes en forme actuellement. Néanmoins, les joueurs de Pep Guardiola semblent mieux armés que leurs homologues allemands. Les demi-finalistes de la précédente édition auront à cœur de faire la différence dès ce match aller à l’extérieur pour faire un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale et ainsi ne pas perdre de vue la première place en Premier League. Pour cela, les Cityzens pourront compter sur leur intenable buteur, le Norvégien Erling Haaland qui en est déjà à 32 buts et 4 passes décisives en seulement 31 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Et pour cette belle affiche de Ligue des Champions, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Unibet vous offre 100 € pour toute première inscription avec le code FMUNI.

Parmi les différents paris proposés par Unibet, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Manchester City gagne à Leipzig (cote à 1,77)

Alors que Manchester City s’est imposé face à Arsenal la semaine dernière, les joueurs de Pep Guardiola ont marqué un petit coup d’arrêt ce week-end contre Nottingham Forest. Une petite déconvenue juste avant de venir défier Leipzig dans son antre qui ne devrait pas avoir de conséquence. En effet, malgré cela, les Cityzens restent sur deux victoires et un match nul sur leurs trois dernières rencontres tandis que les coéquipiers de Christopher Nkunku, eux, comptabilisent une victoire, une défaite et un partage. Des résultats qui confirment la bonne forme des deux formations même si les Mancuniens s’avancent en favoris ce mercredi soir dans une Red Bull Arena qui sera incandescente pour l’occasion. L’armada offensive des Anglais devrait causer beaucoup de problèmes à la défense adverse. Et il ne serait pas étonnant de voir les Anglais repartir avec la victoire pour marquer les esprits. D’autant que rappelons-le, Pep Guardiola a fait de la Ligue des Champions un objectif prioritaire cette saison.

Doublé de Erling Haaland (cote à 3,80)

Erling Haaland est le facteur X de cette équipe de Manchester City qui compte pourtant une pléthore de stars dans son effectif. Le joueur de 22 ans seulement a notamment marqué face à Arsenal lors d’une rencontre capitale pour le titre à la fin de la saison en Premier League. D’autant plus que le Norvégien peut profiter des offrandes de ses coéquipiers à l’image du collectif bien huilé de Pep Guardiola. L’’international norvégien (23 sélections pour 21 réalisations) est très souvent trouvé avec une étonnante facilité par ses partenaires depuis le début de la saison. Habitué à faire trembler de peur les défenses en Premier League, le joueur de 22 ans devrait être au rendez-vous pour continuer à faire des étincelles du côté de Leipzig et ainsi fêter son retour en Allemagne, lui qui retrouve une de ses victimes favorites (il a déjà marqué à 6 reprises face à Leipzig). Pour rappel, l’ancien buteur du BvB a déjà marqué à 5 reprises en Ligue des Champions cette saison. Dans ce match couperet, nul doute que Erling Haaland voudra frapper un grand coup, et pourquoi pas avec un doublé !

Manchester City gagne 1-2 face à Leipzig (cote à 7,05)

D’un côté Erling Haaland donc, mais de l’autre Christopher Nkunku. Un beau duel entre deux joueurs au profil totalement différent, mais qui partagent un point commun et non des moindres, une capacité hors du commun à faire la différence pour devenir le joueur incontournable de leur formation respective. Alors si le Norvégien est capable d’inscrire un doublé pour lancer Manchester City vers la victoire, l’attaquant tricolore du club allemand peut aussi venir embêter l’arrière-garde des Cityzens. Le Français, qui revient peu à peu à sa forme optimale après une longue indisponibilité, peut être le joueur qui fera vaciller légèrement le mastodonte anglais même si une défaite des joueurs de Pep Guardiola semble très difficile à envisager. Quoi qu’il arrive, le match s’annonce spectaculaire entre deux équipes joueuses et les buts devraient être au rendez-vous à la Red Bull Arena.

