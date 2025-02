OL : Cherki, Almada, Fonseca… Matthieu Louis-Jean dresse le bilan du mercato hivernal

Septième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais accueillera le Stade de Reims, ce dimanche, dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Avant cela, Matthieu Louis-Jean, directeur du recrutement, est revenu sur le mercato hivernal très mouvementé des Rhodaniens, notamment dans le sens des départs. Pour rappel, l’OL - sanctionné en novembre 2024 par la DNCG (interdiction de recrutement, encadrement de la masse salariale et rétrogradation à titre conservatoire) - a largement dégraissé au cours de l’hiver avec neuf départs au sein du groupe professionnel (en comptant Adryelson et Jeffinho). Au cours d’un entretien accordé au média du club, l’ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille a d’ailleurs rappelé qu’il s’agissait d’une priorité pour les Gones, récemment félicités par le gendarme financier du football français pour leur gestion du mercato.

Cherki sollicité, Mata va rester

«Ça a été un mercato mouvementé, on était assez préparé, on avait un effectif conséquent donc on voulait agir sur certaines sorties, ce qu’on a fait plutôt bien. On est arrivé à avoir un effectif prêt pour cette deuxième partie de saison et je pense que le coach est content de ce groupe là. On avait une ligne de conduite, on a écouté le marché, on a saisi des opportunités et on a écouté les velléités de départ de certains mais l’objectif était de garder le corps de l’équipe pour rester compétitif. On a gardé les joueurs qu’on voulait garder et on a vendu ceux qui avaient moins de temps de jeu. On a été beaucoup sollicité pour certains mais on a trouvé l’équilibre entre performance et la cohérence», a tout d’abord rappelé MLJ avant de revenir sur des cas précis. «On a rien à cacher, on a été sollicité pour Rayan (Cherki), Ernest (Nuamah), Clinton (Mata), on est resté ferme, encore une fois ce qui était important pour nous est de rester ambitieux et compétitif».

Actif dans le sens des départs, l’OL peut toutefois se féliciter d’avoir mis la main sur le très prometteur Thiago Almada, arrivé en provenance de Botafogo. Un renfort de taille à l’heure où la formation lyonnaise, renversée par l’OM le week-end dernier, traverse une période plus compliquée. «Thiago est un joueur qu’on suit depuis très longtemps, il est passé par Botafogo, il a gagné la Copa Libertadores et le championnat brésilien, c’est un joueur talentueux qui va être important pour nous en cette deuxième partie de saison, il est champion du monde, c’était un recrutement ciblé et qui était important pour nous. L’adaptation se passe très bien, on a vu dans ses entrées qu’il est très à l’aise. Il va beaucoup nous apporter techniquement, il a une très bonne frappe de balle, une belle capacité de passe, c’est un joueur créatif, un milieu offensif qui va être très important. Il a encore besoin de 15 jours, 3 semaines pour être au top mais il est déjà bien intégré», a notamment avoué Matthieu Louis-Jean.

Des arrivées à prévoir l’été prochain…

Relancé sur l’arrivée de Paulo Fonseca, successeur de Pierre Sage sur le banc rhodanien, le directeur du recrutement de l’OL s’est là-aussi montré très optimiste. «Au-delà du fait que c’est un coach très expérimenté qui connaît très bien la Ligue 1 et notre équipe, c’est un entraîneur avec un projet de jeu clair, il va amener de la rigueur, du leadership, une structure, défensivement on avait besoin d’améliorer ce bloc défensif, c’est un coach qui développe les joueurs et on a vu en quelques séances qu’il avait déjà mis sa patte. C’est un entraîneur qui prône un football offensif. On voulait de la continuité dans le projet, Paulo arrive pour apporter son expérience, il va permettre de passer un cap pour notre groupe. On a la qualité, il faut apporter de la confiance, de la cohérence désormais au groupe. On parlait du bloc défensif, il faut que les joueurs soient conscients qu’on gagne ensemble, qu’on défend ensemble et le coach en a conscience mais on a de la qualité, on a des joueurs forts».

Après un hiver agité, l’homme de 48 ans, confiant pour la suite des événements, a également profité de cette sortie médiatique pour rappeler les objectifs du club. L’occasion, aussi, d’adresser quelques mots bienveillants à un certain Pierre Sage, récemment limogé. «L’OL se doit de gagner, d’être compétitif sur les premières places du championnat et je pense qu’on a les qualités pour le faire. Les objectifs sont clairs, on espère faire quelque chose de vraiment bien en Europa League, il va falloir être très exigeant sur les matches couperets, c’est une autre compétition qui commence mais on a de la qualité, de l’expérience, de la jeunesse. Je veux souligner le travail de Pierre (Sage) et son staff pour la qualification directe qui nous permet d’éviter les barrages, c’est un vrai plus».

Pour conclure, Matthieu Louis-Jean a finalement tenu un discours qui devrait réchauffer le cœur de beaucoup de supporters lyonnais. Questionné sur la feuille de route de l’OL, ce dernier a, en effet, promis un mercato estival bien plus mouvementé dans le sens des arrivées. «On a eu un mercato hivernal très calme au niveau des arrivées mais on prépare déjà l’été prochain, les profils sont déjà identifiés, on va devoir se renforcer dans toutes les lignes et on a déjà commencé les réunions avec le coach pour le mercato d’été, on veut lui donner les joueurs qui correspondent à son projet de jeu donc évidemment qu’on est pro-actif à ce niveau là». Si l’OL, sous le contrôle de la DNCG, s’est donc surtout montré actif dans le sens des départs, le Groupama Stadium devrait bel et bien accueillir de nouveaux visages dans les mois à venir, et ce pour le plus grand bonheur des fans rhodaniens. Avant cela, l’OL, éliminé en Coupe de France par Bourgoin-Jallieu, devra relever la tête en championnat après un début d’année 2025 pour le moins chaotique.