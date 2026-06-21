Équipe de France : Didier Deschamps monte au front et défend Ousmane Dembélé !

À quelques heures d’un rendez-vous déjà chargé d’enjeux, l’Equipe de France s’apprête à quitter son camp de base pour rejoindre Philadelphie, théâtre de son deuxième match de groupe face à l’Irak dans cette Coupe du Monde 2026. Avant ce déplacement attendu, l’attention médiatique s’est portée sur la traditionnelle conférence de presse organisée par les Bleus, avec la présence annoncée du capitaine Kylian Mbappé. Dans une compétition où chaque déclaration est scrutée avec minutie, le climat autour de la sélection française reste marqué par les débats qui entourent certains cadres de l’effectif. Parmi eux, Ousmane Dembélé occupe une place particulière. Souvent jugé à l’aune de ses statistiques ou de ses éclairs de génie au PSG, surtout depuis qu’il est Ballon d’or, l’ailier tricolore demeure l’un des joueurs les plus observés du groupe. Ses performances en sélection continuent de nourrir les discussions, tandis que son influence dans le jeu français dépasse parfois ce que révèlent les chiffres bruts.

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Et en ce sens, Didier Deschamps n’a pas hésité à monter au front pour défendre son joueur, affichant une confiance intacte envers un élément qu’il considère comme essentiel dans l’animation offensive des Bleus. Avec son expérience et sa connaissance du très haut niveau, le sélectionneur français sait que les grandes compétitions se gagnent aussi grâce à des joueurs capables de déséquilibrer une défense sur une simple accélération ou un geste imprévisible. C’est précisément ce profil que représente Ousmane Dembélé, dont la capacité à créer le danger reste une arme précieuse pour l’Equipe de France. Alors que les critiques ont accompagné son parcours international, le patron des Bleus a tenu à rappeler publiquement tout ce que l’attaquant apporte dans le travail collectif, dans les efforts sans ballon et dans la pression exercée sur les défenses adverses. À la veille d’un duel face à l’Irak qui pourrait déjà permettre aux Français de se qualifier, cette prise de parole résonne comme un message fort.

Dembélé très protégé

En conférence de presse, Didier Deschamps a rassuré de jeter la première pierre à l’ancien joueur de Dortmund et du Barça. «Vous êtes sur son dos à Dembélé, il y a un os à ronger… Il a eu une première mi temps difficile, comme l’équipe, de par ce qu’a proposé le Sénégal et aussi parce qu’on a eu du déchet technique dans le match. Ousmane joue avant-centre au PSG, là ce n’est pas le cas. Il y a des réflexes naturels, donc il y a des ajustements à trouver, même si en deuxième mi-temps, Ous était beaucoup mieux. Il dépend des autres aussi. Le Sénégal fermait l’axe et on y était beaucoup trop. Dès qu’on a pu ouvrir un peu et obliger leurs latéraux à s’écarter, ça a laissé plus d’espace», a déclaré Deschamps. Mbappé a aussi rassuré tout le monde sur la star du PSG. «Peut-être que la relation directe que j’ai avec Ousmane sur le terrain, on va la peaufiner. Quand je regarde les quatre offensifs, je n’ai pas vu de joueurs déconnectés. En première mi-temps, on a eu beaucoup de déchet technique, on n’a pas réussi à déplacer leur bloc. On été là en termes d’intensité. Pas mal de joueurs jouaient leur premier match de Coupe du monde, il y avait un peu de crispation».

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Didier Deschamps a continué à ajouter des arguments pour défendre Dembélé. «C’est derrière lui, il a joué une dizaine de matchs titulaire en Ligue 1. Mais il n’a pas de souci ou de gêne. Il arrive avec une saison où il n’a pas pu enchaîner. Il a été géré au PSG. Il n’y a pas de retenue, qu’il puisse se libérer un peu plus. Je suis convaincu qu’il va monter en puissance. On avait prévu la chaleur et elle est là, s’il pleut, ça nous donnera une pelouse de bien meilleure qualité. Les fibres sont un peu plus hautes. On a de la chaleur, on a eu des trombes d’eau à Boston, on ne va pas se plaindre. La chaleur a un impact, mais s’il y a un peu de fraîcheur, on va l’apprécier». Avant d’affronter l’Irak, dont la puissance physique constitue l’un des principaux atouts, Didier Deschamps a tenu à défendre Ousmane Dembélé. Le sélectionneur des Bleus a réaffirmé sa confiance envers son ailier à la veille d’un rendez-vous déjà important dans cette Coupe du Monde 2026.