Comment Luis Campos sélectionne ses entraîneurs

Luis Campos était l'invité du AK Coaches World, forum organisé par Aitor Karanka. Le Portugais, pressenti pour devenir le nouveau directeur sportif du Paris SG, a évoqué plusieurs sujets et notamment la recherche du coach idéal. «Quand il y a un projet de club et qu’il y a du temps avant le début de la prochaine saison, on peut faire, comme pour les joueurs du scouting de coaches. Il s'agit de trouver le meilleur entraîneur pour le projet, en respectant la culture du club, l’ADN du club, ce que veulent les supporters du club, la tradition de jeu du club», a-t-il expliqué avant de poursuivre.

«En fonction de la langue, du style de jeu, de la tactique préférentielle, de son caractère, de sa personnalité. Il y a beaucoup de paramètres à analyser. (...) Le scouting de l'entraîneur est autant voire plus important que celui des joueurs. Il faut savoir choisir le leader, la personne qui a la décision finale pour l’objectif principal du club, c'est à dire gagner des matches et bien jouer, mettre le meilleur onze possible, faire les changements adéquats, tout ce qui a trait au jeu en somme. C’est un exercice très riche et important, qui doit être très bien pensé.» Méthode.