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Ligue 1

Elye Wahi est ouvert à un retour à Nice

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Wahi @Maxppp

Lors du dernier mercato d’hiver, Nice a accueilli Elye Wahi (23 ans) sous la forme d’un prêt. L’Ivoirien, en difficulté à l’Eintracht Francfort, a marqué 9 buts et délivré 2 assists en 19 apparitions toutes compétitions confondues. Le Gym a tenté de le conserver mais l’attaquant est reparti en Allemagne.

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Là-bas, son club espère toujours s’en séparer. Selon RMC Sport, Nice ne lâche pas le morceau et rêve toujours de l’accueillir pour un nouveau prêt. Problème : l’Eintracht Francfort ne veut entendre parler que d’un transfert pour l’instant. De son côté, Wahi n’est pas fermé à l’idée de retrouver les Aiglons, dirigés par Olivier Pantaloni.

Pub. le - MAJ le
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