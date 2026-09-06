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Ligue des Champions

LdC : gros coup dur pour l’Inter avant le choc contre le Real Madrid

Par Allan Brevi
1 min.
Federico Dimarco, buteur contre l'Atlético @Maxppp
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Alors que l’Inter s’apprête à retrouver le Real Madrid ce mardi au Bernabéu pour son entrée en lice en Ligue des Champions, Chivu pourrait devoir composer avec une absence importante. Federico Dimarco, entré en seconde période lors du spectaculaire succès contre Naples (3-2) après que les Nerazzurri ont été menés 2-0, a dû quitter ses partenaires à la 62e minute. Selon la presse italienne, l’international italien souffre d’une légère entorse du genou gauche.

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Sa participation au choc face aux Madrilènes est désormais sérieusement compromise. En effet, une décision définitive sera prise ce lundi afin de déterminer si Dimarco pourra tenir sa place au Bernabéu. Une incertitude qui tombe mal pour l’Inter, qui venait pourtant de réaliser une remontée spectaculaire contre Naples et devra désormais surveiller de près l’état de santé de l’un de ses principaux éléments sur le côté gauche.

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