OM : Bruno Genesio explique pourquoi il a épargné Angel Gomes

Présent en conférence de presse avant la réception de Toulouse ce vendredi, Bruno Genesio est revenu sur son coup de gueule après la rencontre face au Havre. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas cité Angel Gomes parmi les joueurs pointés du doigt, l’entraîneur marseillais a tenu à clarifier sa position. « La première chose, c’est que je ne reviendrai pas sur ce que j’ai dit après le match. Si je n’ai pas cité d’autres joueurs, c’est parce que j’avais mes raisons. Et vous pouvez les deviner en termes d’attitude », a-t-il expliqué, laissant entendre que ses critiques étaient également liées au comportement de certains éléments.

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La gestion d'Angel Gomes par Bruno Genesio vous semble-t-elle justifiée ? Oui, Genesio a raison de le préserver. Non, Angel Gomes doit jouer davantage. Il doit gagner sa place à l'entraînement. Angel Gomes doit sortir du onze. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le technicien français a ensuite pris la défense du milieu anglais, tout en évoquant les difficultés de Neal Maupay. « On aime bien avoir des boucs émissaires, mais Angel a fait de bons matches sur le début de saison, il peut avoir un creux comme tous les joueurs. Neal a été énormément en échec l’année dernière et il a besoin de confiance. Je vois des choses à l’entraînement qu’il n’arrive pas à faire en match parce qu’il n’a pas la même sérénité. On travaille là-dessus. » Une manière pour Genesio de protéger ses joueurs malgré les critiques et de rappeler l’importance de la confiance dans leurs performances.