Crotone promu en Serie A !

La 36e journée de Serie B se déroulait ce vendredi soir en Italie. Vainqueur de Livorno sur le score de 5-1 en début de soirée, Crotone pouvait officiellement être promu en Serie A si son poursuivant, Spezia (3e), ne s'imposait pas contre Cremonese.

Et pour le plus grand bonheur des Pitagorici, les Aquilotti n'ont pas réussi à battre la formation classée treizième avant la multiplex du jour (0-0). Du coup, avec huit points d'avance à deux journées de la fin, Crotone est assuré de finir à la deuxième place derrière le leader Benevento, déjà sacré champion et promu également en Serie A !