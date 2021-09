Des nouvelles rassurantes pour Pelé

Après avoir été opérée du colon en raison d'une suspicion de tumeur le 4 septembre dernier, la légende brésilienne Pelé (80 ans) pourrait bien quitter l'hôpital dans les prochains jours. D'après l'une de ses filles, Kely Nascimento, le triple champion du monde devrait quitter les soins intensifs pour les soins continus avant de rejoindre son domicile : « Il se remet bien de l'opération. Il n'a pas mal, il est de bonne humeur (Juste un peu énervé parce qu'il ne peut manger que de la gelée mais il s'en remettra !) », a-t-elle annoncé sur son compte Instagram.

«Il emménagera dans une chambre ordinaire d'ici un jour ou deux, puis rentrera chez lui. Il est fort et têtu et avec le soutien et les soins de la brillante équipe d'Einstein et tout l'amour, l'énergie et la lumière que le monde entier envoie, il s'en sortira !». Une bonne nouvelle confirmée après celle donnée par le joueur lui-même sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours : « Mes amis, chaque jour qui passe, je me sens un peu mieux. »