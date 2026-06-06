Les vérités de Kylian Mbappé sur son rôle en équipe de France

A 27 ans, Kylian Mbappé s’apprête déjà à disputer sa 3e Coupe du Monde, la première en tant que capitaine. L’attaquant connaît une relation particulière avec cette compétition qui l’a propulsé dans une autre sphère en 2018. À tout juste 19 ans, il est devenu champion du monde en étant la révélation en Russie. Ses matchs face à l’Argentine en 8e de finale, la Belgique en demi-finale et la Croatie en finale, durant laquelle il marque, ont fait de lui une star de son sport.

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Il en est désormais à 97 sélections et a déjà marqué 56 fois avec les Bleus, dont il est devenu le leader il y a trois ans, juste après le Mondial 2022, perdu en finale face à l’Albiceleste. Meilleur buteur de la compétition (8 buts), il a surtout marqué trois fois en finale, confirmant son statut de joueur hors norme. Son rapport à l’équipe de France a toujours été une source de motivation pour lui. Il y a certes les trophées en club mais le caractère plus rare des compétitions de sélection offre une autre saveur.

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«En tant que joueur mon modèle c’était Hugo Lloris»

Le joueur du Real Madrid est arrivé à pleine maturité. Il a aussi connu des passages plus compliqués avec les Bleus mais en devenir le capitaine lui a apporté un nouvel élan, soutient-il dans un entretien accordé à Sorare. «J’étais déjà arrivé au pic de la pression, ça ne pouvait pas monter plus haut. C’était une nouvelle responsabilité et c’est arrivé à un bon moment, lorsque j’avais tout connu en équipe de France». Pour cela, il a fallu le départager avec Antoine Griezmann, lequel a été déçu du choix de Didier Deschamps.

Mbappé incarnait davantage l’avenir et tissait sans doute un lien plus naturel avec les plus jeunes qui arrivaient chez les Bleus. «C’est un honneur de pouvoir porter le brassard de capitaine de son pays», affirme-t-il plus loin. «C’était cool, ça m’a permis d’apprendre, de développer une nouvelle palette et de passer une étape supplémentaire en sélection». En 5 ans, il a aussi eu le temps de s’inspirer du précédent capitaine. «En tant que joueur mon modèle c’était Hugo Lloris car c’est le seul capitaine que j’ai eu. En tant que gamin, Zidane à la Coupe du monde 2006». C’est maintenant à lui de guider son équipe vers les sommets, comme ses prédécesseurs.