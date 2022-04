OL : la réponse cash de Peter Bosz sur le mercato

Face aux médias ce mardi, Peter Bosz a été questionné sur la gestion de son effectif alors que la fin de saison et donc le mercato approchent. Mais le technicien néerlandais a fait une réponse dont lui seul à le secret. «Qui fait des rumeurs ?», a-t-il commencé par déclarer avant de répliquer quand un journaliste lui a parlé d'informations : «comment ça informations ? Toutes celles données dans les journaux sont vraies ? Dans Le Progrès, oui. Dans L'Équipe, je ne sais pas», a-t-il dit, l'air taquin.

La suite après cette publicité

Ensuite, il a répondu plus sérieusement : «le message est toujours le même pour les joueurs, il faut travailler à l'entraînement. Quand tu es en forme, tu es à 100% et tu te donnes à 100% en match. L'intérêt est le même pour tout le monde, le club, le staff et les joueurs. Il faut gagner, toutes les autres choses je m'en fous». Voilà qui est dit.

Exclusivement pour Foot Mercato, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.