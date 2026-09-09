PSG : Luis Enrique se justifie sur l’étonnante utilisation de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia

Le Paris Saint-Germain a frappé fort pour son entrée en lice en Ligue des Champions. Après quatre matches officiels sans la moindre victoire, le double champion d’Europe a totalement balayé le Slovan Bratislava au Parc des Princes avec un succès (6-1) qui a permis de dissiper une partie des doutes nés du début de saison. Ousmane Dembélé a montré les muscles avec un doublé et deux passes décisives, tandis que Ferran Torres a signé un triplé retentissant pour sa première titularisation européenne avec le PSG. Les Parisiens ont surtout affiché une impressionnante maîtrise offensive, avec 35 tirs tentés dont 14 cadrés, et une capacité à faire constamment reculer une formation slovaque dépassée par le rythme imposé.

La suite après cette publicité

Au-delà du score, Luis Enrique peut retenir énormément de choses de cette soirée. Son équipe a immédiatement mis une grosse intensité dans le pressing, récupéré très haut plusieurs ballons et multiplié les séquences dangereuses dans les vingt derniers mètres. Le tandem Dembélé-Ferran Torres a été particulièrement ravageur, mais les satisfactions ont été nombreuses avec notamment la belle première européenne de Dro Fernandez et l’activité de Maghnes Akliouche. Même après avoir encaissé un but au retour des vestiaires, Paris n’a jamais réellement tremblé et a continué d’attaquer jusqu’à inscrire un sixième but par Fabian Ruiz en fin de rencontre. Une véritable démonstration offensive qui permet surtout au PSG de lancer sa défense du titre avec une différence de buts déjà très favorable.

Luis Enrique est sûr de lui

Et pourtant, deux des principales attractions de l’effectif parisien n’ont pas participé à cette fête. Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia étaient tous les deux sur le banc au coup d’envoi, alors qu’ils avaient été des éléments majeurs du PSG lors de la conquête européenne précédente. Plus étonnant encore, Luis Enrique n’a pas jugé nécessaire de les faire entrer, même lorsque le score était largement acquis, alors même que le Géorgien et le Français ont besoin de retrouver un peu de rythme. Les deux hommes ont ainsi assisté depuis le banc à l’intégralité de la démonstration parisienne, tandis que le staff faisait notamment entrer Mika Godts, Lucas Hernandez et d’autres joueurs de rotation comme Lucas Digne, Lucas Beraldo et Senny Mayulu. Une gestion qui interpelle forcément lorsqu’on connaît le poids pris par Doué et Kvaratskhelia dans le projet parisien et leur importance lors des deux dernières campagnes européennes. Cette décision est d’autant plus inhabituelle que voir Doué et Kvaratskhelia passer une rencontre de Ligue des Champions entière sans fouler la pelouse reste extrêmement rare depuis deux saisons.

La suite après cette publicité

Mais Luis Enrique assume cette gestion et entend visiblement utiliser la profondeur de son groupe pour maintenir tout le monde concerné et préserver certains cadres dans une saison qui s’annonce particulièrement chargée. En conférence de presse, Luis Enrique a tenu à clarifier cette gestion et à mettre les points sur les i. «Il y a seulement une personne qui doit choisir les joueurs qui jouent. J’ai cherché à trouver les meilleurs joueurs pour ce match mais Kvara et Doué sont incroyables. Kvara peut gagner le Ballon d’Or. Comme Dembélé, Vitinha et Fabian. C’est très bien pour moi et nos supporters. Avoir autant de joueurs susceptibles de gagner le Ballon d’or», a-t-il déclaré. Avec Ferran Torres qui marque trois fois, Dembélé qui retrouve de l’impact, Akliouche qui saisit sa chance et Dro Fernandez qui se révèle, le technicien espagnol dispose de nouvelles solutions offensives et peut se permettre de faire souffler ses deux titulaires habituels. Reste que cette soirée constitue aussi un message clair à Doué et Kvaratskhelia, la concurrence est devenue féroce au PSG et même les hommes forts des deux dernières campagnes ne disposent plus d’une place garantie à chaque rencontre.