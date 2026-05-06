Real Madrid : Kylian Mbappé fait moins d’efforts que Vinicius Jr

Rien ne va plus dans la capitale espagnole. Le Real Madrid vit actuellement une crise interne et les résultats déçoivent de plus en plus. Les Merengues sont deuxièmes du championnat, derrière un FC Barcelone en grande forme et presque champion de Liga avant le Clasico de ce dimanche. Hormis ce manque de performances collectives, il y aurait aussi des individualités assez dérangeantes. La victoire obtenue face à l’Espanyol, portée par une superbe prestation de Vinicius Jr, a relancé un débat de plus en plus présent : l’équipe serait-elle plus performante sans Kylian Mbappé ?

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Les critiques envers le Français de 27 ans se multiplient et comme le révèle la Cadena SER les analyses statistiques viennent alimenter cette opposition de styles qui fait chavirer l’ancien joueur du PSG. Vinicius se distingue par une activité constante. Le Brésilien court plus et réalise aussi le pressing et les efforts à haute intensité sans ballons. L’attaquant sud-américain pèse davantage dans la construction du jeu et aide surtout ses coéquipiers dans des situations plus délicates. Or, le Français, qui marque plus que lui, adopte une approche plus sélective, plus personnelle, et se retrouve moins dynamique. Reste à savoir ce que nous réservera le prochain Clasico.