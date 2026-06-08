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Ligue 1

Alexandre Dujeux va rejoindre Lorient !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Alexandre Dujeux @Maxppp

Alexandre Dujeux a vite retrouvé un poste. Suivi par plusieurs clubs après deux belles saisons et deux maintiens en Ligue 1 avec Angers, malgré de faibles moyens financiers, le technicien français âgé de 50 ans a décidé de s’engager du côté du FC Lorient, comme le révèle RMC Sport.

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L’OGC Nice et l’AJ Auxerre avaient coché son nom, mais Lorient a été plus rapide, avec un contrat de 3 ans à la clé. Neuvièmes de Ligue 1, les Merlus ont eux aussi réussi un bon exercice 2025-2026 sous les ordres d’Olivier Pantaloni, qui a quitté le club. Et chercheront à valider leur maintien le plus vite possible encore la saison prochaine.

Pub. le - MAJ le
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