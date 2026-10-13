Ligue des Champions
Bayern Munich : Michael Olise expulsé après un geste d’humeur contre Viking
@Maxppp
Mené 2-0 avec des buts de Gianni Stensness (2e) et Peter Christiansen (38e), le Bayern Munich a connu un match compliqué contre les Norvégiens du Viking Stavanger. Toutefois, les Bavarois ont réagi après la pause avec un doublé d’Harry Kane (54e et 60e) et un pion de Luis Diaz (71e).
La suite après cette publicité
Et alors que le Bayern Munich menait tout juste 3-2, Michael Olise a totalement dégoupillé. Averti pour une faute sur Zlatko Tripic, le Français a commis un geste d’humeur en lançant le ballon sur le capitaine du club norvégien. L’arbitre l’a alors expulsé avec un second carton jaune.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Lisandro Martinez assassine les dirigeants de Manchester United après la défaite contre l’Atlético !
Les plus lus
Lisandro Martinez assassine les dirigeants de Manchester United après la défaite contre l’Atlético !
Eric Di Meco : « la moitié des joueurs de l’OM sur le terrain, s’il n’y a pas l’arrêt Bosman, ils jouent en deuxième division »
Explorer