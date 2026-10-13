Menu Rechercher
Commenter 29
Ligue des Champions

Bayern Munich : Michael Olise expulsé après un geste d’humeur contre Viking

Par Aurélien Macedo
Michael Olise et Harry Kane. @Maxppp
Viking 3-3 Bayern Munich

Mené 2-0 avec des buts de Gianni Stensness (2e) et Peter Christiansen (38e), le Bayern Munich a connu un match compliqué contre les Norvégiens du Viking Stavanger. Toutefois, les Bavarois ont réagi après la pause avec un doublé d’Harry Kane (54e et 60e) et un pion de Luis Diaz (71e).

La suite après cette publicité

Et alors que le Bayern Munich menait tout juste 3-2, Michael Olise a totalement dégoupillé. Averti pour une faute sur Zlatko Tripic, le Français a commis un geste d’humeur en lançant le ballon sur le capitaine du club norvégien. L’arbitre l’a alors expulsé avec un second carton jaune.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Bayern Munich
Viking
Michael Olise

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Viking Logo Viking
Michael Olise Michael Olise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier