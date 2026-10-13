Bayern Munich : Michael Olise expulsé après un geste d’humeur contre Viking

Mené 2-0 avec des buts de Gianni Stensness (2e) et Peter Christiansen (38e), le Bayern Munich a connu un match compliqué contre les Norvégiens du Viking Stavanger. Toutefois, les Bavarois ont réagi après la pause avec un doublé d’Harry Kane (54e et 60e) et un pion de Luis Diaz (71e).

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Et alors que le Bayern Munich menait tout juste 3-2, Michael Olise a totalement dégoupillé. Averti pour une faute sur Zlatko Tripic, le Français a commis un geste d’humeur en lançant le ballon sur le capitaine du club norvégien. L’arbitre l’a alors expulsé avec un second carton jaune.