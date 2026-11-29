Écarté du groupe de Manchester City pour le choc face à Arsenal ce dimanche, Rayan Cherki a été sanctionné par son entraîneur, Enzo Maresca. Avant le coup d’envoi de la rencontre, le technicien italien avait justifié sa décision en pointant du doigt le manque d’implication de l’international français lors des dernières séances d’entraînement. « C’est simplement que je n’ai pas apprécié son implication ces derniers jours à l’entraînement. C’est une sanction », avait notamment expliqué l’entraîneur des Skyblues, précisant toutefois qu’aucun incident grave ne s’était produit.

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Et la réaction de Rayan Cherki sur les réseaux sociaux n’est pas passée inaperçue. Sur Instagram, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a tout simplement liké une publication de City Xtra, un compte fan de Manchester City, qui relayait justement les déclarations de son entraîneur à son sujet. « Je n’ai pas aimé son implication » pouvait-on voir sur cette publication. Un like pour le moins étonnant de la part de l’international français (20 sélections).