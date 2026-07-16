C’est bouclé pour Maxime Estève au RB Leipzig

Le transfert de Maxime Estève au RB Leipzig est bouclé. D’après les informations du Parisien, le défenseur central de 24 ans a signé son contrat avec son nouveau club, qui a lâché 32 M€, bonus inclus, auprès de Burnley. Il avait coûté 12 M€ à l’été 2024 depuis Montpellier.

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Titulaire en Angleterre, le Français était parvenu à monter en Premier League à l’issue de la première saison. Au printemps dernier en revanche, les Clarets faisaient partie des trois relégables pour le Championship. À 24 ans, Estève passe une nouvelle étape dans sa carrière. Il découvrira notamment la Ligue des Champions.