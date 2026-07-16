Menu Rechercher
Commenter 3
Bundesliga

C’est bouclé pour Maxime Estève au RB Leipzig

Par Maxime Barbaud
1 min.
Maxime Estève @Maxppp

Le transfert de Maxime Estève au RB Leipzig est bouclé. D’après les informations du Parisien, le défenseur central de 24 ans a signé son contrat avec son nouveau club, qui a lâché 32 M€, bonus inclus, auprès de Burnley. Il avait coûté 12 M€ à l’été 2024 depuis Montpellier.

La suite après cette publicité

Titulaire en Angleterre, le Français était parvenu à monter en Premier League à l’issue de la première saison. Au printemps dernier en revanche, les Clarets faisaient partie des trois relégables pour le Championship. À 24 ans, Estève passe une nouvelle étape dans sa carrière. Il découvrira notamment la Ligue des Champions.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Burnley
Leipzig
Maxime Estève

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Burnley Logo Burnley
Leipzig Logo RB Leipzig
Maxime Estève Maxime Estève
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier