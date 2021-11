Man City-PSG : la déception de Presnel Kimpembe

Le Paris Saint-Germain devait absolument l'emporter à l'Etihad Stadium face à Manchester City pour espérer terminer premier de son groupe. Malheureusement, les hommes de Mauricio Pochettino se sont inclinés (2-1) et termineront donc cette phase de poules à la deuxième place du groupe A. Une déception pour Presnel Kimpembe interrogé par RMC Sport à l'issue de la rencontre.

« Cela a été un bon match dans l'ensemble, on ne va pas cracher sur ce que l'on a fait de bien. Il nous manque ce truc pour tuer le match. Sur une compétition comme celle-ci, ça se paye cash. On est déçus, c'est compliqué. City c'est une très bonne équipe, on connait ses qualités. On a fait de bonnes choses, d'autres moins bonnes, c'est un match où il aurait fallu être plus tueurs sur les occasions qu'on a obtenues, même s'ils en ont eu beaucoup de leur côté. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est le football, » a ainsi analysé Kimpembe. Le PSG tentera désormais de finir sur une bonne note face au Club Bruges au Parc des Princes.