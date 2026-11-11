Équipe de France : Kylian Mbappé forfait face à l’Italie

Alors que Kylian Mbappé avait ressenti une gêne ces derniers jours, Zinedine Zidane a confirmé son forfait pour le choc de Ligue des Nations face à l’Italie, ce mercredi soir en conférence de presse. « Oui Kylian sera forfait demain, il a ressenti une douleur et on ne prendra pas de risque. C’est regrettable de perdre des joueurs et ça fait partie du jeu. J’espère que ce n’est pas très grave et qu’on l’aura dimanche », a déclaré le sélectionneur français.

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Zinedine Zidane est également revenu sur la situation des joueurs arrivés diminués en sélection : « justement, on a vu ça récemment avec Marcus et Aurélien et ils n’avaient pas la possibilité de jouer le deuxième match, ils sont rentrés se soigner à la maison. Je comprends leur choix de venir touchés en équipe de France. Ils avaient envie d’être là, je trouve ça top. Pour Kylian, c’est une petite gêne et ça peut le faire pour dimanche. » Un forfait qui s’ajoute à ceux déjà actés de Marcus Thuram et d’Aurélien Tchouaméni, remplacés par Éli Junior Kroupi et Senny Mayulu.