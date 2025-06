Mercato : l’annonce du père de Neymar

Sous contrat avec Santos jusqu’à la fin du mois, Neymar (33 ans) n’a toujours pas prolongé. Le club brésilien a quand même fait part de son optimisme dans cette affaire. Un optimisme partagé par le père de la star auriverde. Dans des propos relayés par Globo, Neymar Senior a clairement indiqué qu’il souhaitait voir son fils rester au Peixe.

« Nous voulons que notre Menino da Vila reste ici plus longtemps. J’essaie de tout faire pour qu’il puisse participer à cette reconstruction. Marcelo Teixeira (le président de Santos, ndlr) me donne beaucoup de fil à retordre, regardez cette main dans sa poche, il ne veut pas la sortir (rires). J’ai sorti mon fils d’Arabie saoudite en deux jours et je l’ai amené à Santos, je ne sais pas pourquoi vous êtes si pressé. Je veux qu’il reste. Santos a ouvert les portes à Neymar pour qu’il se rétablisse. Nous savions qu’il devait jouer, qu’il avait besoin de minutes, qu’il souffrirait de micro-blessures. Nous savions que cela arriverait. Nous connaissons ses rêves, nous savons où il veut aller. Neymar vit ici, il est heureux, proche de ses amis et de sa famille. Santos est l’environnement idéal pour lui. » Le message est passé.