Ligue 2 : l’ASSE s’impose contre Angers et grimpe à la deuxième place

Alors que les strass et les paillettes de la cérémonie du Ballon d’Or ont cristallisé toutes les attentions ce lundi matin, la sobriété de la Ligue 2 offrait un Saint-Etienne - Angers qui faisait office de choc dans l’antichambre de l’élite. Au terme d’un premier acte animé, le SCO aurait pu prendre l’avantage mais n’a pas pu ouvrir le score pour concrétiser cette légère domination.

Au retour des vestiaires, l’ASSE a assommé le club de l’Anjou en inscrivant deux buts coup sur coup via Ibrahim Sissoko (1-0, 51e) et Léo Pétrot (2-0, 59e). Sonnés face à un Chaudron en ébullition, les joueurs angevins ont concédé une défaite qui ne fait pas leurs affaires. De leur côté, les coéquipiers de Benjamin Bouchouari font le gros coup : ils grimpent à la deuxième place et reviennent à deux points de Laval, leader. A noter qu’il s’agit du dixième match sans défaite et du sixième sans prendre de but pour les ouailles de Laurent Battles.