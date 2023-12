Nice : Youcef Atal n’est pas du tout fixé sur son avenir

L’affaire Atal n’en finit plus de créer des remous. Hier, Nice-Matin assurait que l’international algérien ne rejouerait plus avec l’OGC Nice, malgré un contrat courant jusqu’en 2024. Mais cette volonté provient-elle du club ? Pas si sûr. Les réactions politiques, et notamment du maire de la ville Christian Estrosi, avaient afflué suite au post Instagram de Youcef Atal. De son côté, le club avait décidé de suspendre le latéral droit, qui sera jugé pour "provocation à la haine raciale à raison de la religion".

La suite après cette publicité

Toutefois, selon nos informations, personne au sein du club azuréen n’a demandé au joueur de 27 ans de partir. Son entraîneur, Francesco Farioli, est même enclin à le conserver et à le faire jouer. Reste à savoir si Atal sera disposé à faire son retour avec les Aiglons, puisqu’il a pu constater avec regret le traitement de son affaire. Un départ n’est donc pas totalement à exclure.