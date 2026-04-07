Chelsea : Enzo Fernandez va demander son transfert

Après ses multiples appels du pied au Real Madrid durant la dernière trêve internationale, Enzo Fernandez (25 ans) a été sanctionné par Chelsea. Les Blues l’ont écarté pour deux rencontres. Ce mardi, on apprend que l’Argentin pourrait passer un nouveau cap.

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El Chiringuito explique que le milieu est prêt à faire une demande de transfert (transfer request) cet été. « Enzo Fernández va aller jusqu’au bout. Il ne s’arrêtera pas là et forcera une demande de transfert. Le problème, ce sont les 110 millions d’euros que Chelsea a déboursés pour lui», a indiqué un journaliste en plateau. D’après les échos venus d’Espagne, Chelsea ne laissera pas filer son joueur pour moins de 150 M€. Le Real Madrid est prévenu.