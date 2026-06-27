Colombie - Portugal : les compositions officielles

Ce dimanche, la troisième journée de la Coupe du Monde 2026 se conclut. On a le droit à un joli duel dans le groupe K entre la Colombie et le Portugal. Les Cafeteros s’organisent dans un 3-5-2 avec Camilo Vargas dans les cages derrière Gustavo Puerta, Davinson Sanchez tandis que Santiago Arias et Deiver Machado occupent les postes de pistons. Le milieu de terrain est assuré par Jhon Arias et Jefferson Lerma avec James Rodriguez un cran plus haut. Devant, Jhon Cordoba est en pointe avec Luis Diaz.

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De son côté, la Seleção s’articule dans un 4-3-3 avec Diogo Costa qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga et Nuno Mendes en défense. Bruno Fernandes, Ruben Neves et Vitinha composent l’entrejeu. En attaque, Cristiano Ronaldo est soutenu par Pedro Neto et Joao Félix.

Les compositions

Colombie :

Portugal :

Dimanche 28 juin

Colombie - Portugal (1h30) sur beIN Sport 1 et M6

RD Congo - Ouzbékistan (1h30) sur beIN Sport 2

Jordanie - Argentine (4h) sur beIN Sport 2

Algérie - Autriche (4h) sur beIN Sport 1

Afrique du Sud - Canada (21h) sur beIN Sport 1 et M6

Lundi 29 juin