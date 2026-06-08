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Bundesliga

Joshua Kimmich confirme l’offre très tentante du PSG

Par Matthieu Margueritte
2 min.
Joshua Kimmich @Maxppp

Au début de l’ère Luis Enrique au Paris Saint-Germain, de nombreuses rumeurs faisaient état d’un intérêt prononcé du club de la capitale pour l’expérimenté Joshua Kimmich durant le mercato estival 2024. À l’époque, le milieu de terrain allemand du Bayern Munich était âgé de 29 ans et n’avait pas prolongé son contrat. Dans un documentaire diffusé par la ZDF, le Munichois confirme qu’il a bien été approché par le PSG et qu’il a hésité avant de signer un nouveau contrat avec le club qu’il défend depuis 2015.

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« Le soutien du club n’était pas celui que j’avais espéré ni souhaité. J’avais l’impression que le Bayern était tout à fait disposé à me laisser partir (à l’été 2024). Cela ne contribue pas à renforcer le lien entre le club et le joueur. J’ai discuté avec Max Eberl. Il me l’a confirmé une nouvelle fois : « si tu veux partir, alors tu es sur le marché, c’est possible » À ce moment-là, je ne savais pas ce qu’il faudrait pour que je prolonge mon contrat. J’étais sûr à 95 % de ne pas prolonger. Paris était un club qui m’a montré un engagement fort. Un engagement auquel je ne m’attendais même pas vraiment. J’ai discuté avec le directeur sportif (Luis Campos) et l’entraîneur (Luis Enrique). Je dois dire qu’ils ont fait un excellent travail et m’ont donné l’impression qu’ils me voulaient vraiment, alors naturellement, on commence à y réfléchir. Ça m’a vraiment fait réfléchir. J’étais censé être une pièce importante du puzzle là-bas, en tant que joueur un peu plus expérimenté. Et ça a forcément un effet sur vous. Paris m’a fait une offre. L’aspect financier était incroyable. Vraiment. Très, très incroyable, je dois le dire. Mais je ne voulais pas que ce soit le facteur décisif. Ce n’est pas comme si j’étais célibataire et que je ne devais prendre des décisions que pour moi-même et ma carrière. J’ai aussi la responsabilité de prendre des décisions pour les membres de ma famille et de faire ce qu’il faut », a-t-il confié, avant d’assurer qu’il avait fait le bon choix en prolongeant son bail jusqu’en 2029. « Je n’ai jamais ressenti autant de confiance qu’aujourd’hui. C’était la bonne décision de prolonger mon contrat au Bayern. »

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