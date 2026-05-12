Liga : le Betis revient en C1 après 21 ans d’absence, l’Atlético assure

Le coup d’envoi de la 36e journée de Liga était donné ce mardi 12 mai. Grâce à sa victoire 2-1 contre Elche, le Betis a verrouillé la cinquième place du classement et se qualifie pour la Ligue des Champions. Les Andalous profitent de la défaite du Celta de Vigo à domicile face au Levante de Luis Castro (2-3) pour valider leur ticket pour la prochaine C1. Une première depuis 21 ans.

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Pour Levante, c’est également une excellente opération, car la formation entraînée par l’ancien coach de Nantes sort provisoirement de la zone de relégation et grimpe à la 16e place. Enfin, l’Atlético de Madrid, déjà qualifié pour la C1 et qui ne joue plus rien, se rendait sur le terrain d’Osasuna. Et les Colchoneros ont tranquillement remporté leur match 2-1 grâce à Lookman et Sorloth. Une victoire qui les ramène à trois points de la troisième place.