Bayern Munich : la sanction de Benjamin Pavard est connue

Auteur d'un tacle dangereux sur la cheville de Julian Green au retour des vestiaires vendredi dernier, le défenseur français du Bayern Munich Benjamin Pavard a écopé de son premier carton rouge en carrière et a dû laisser les siens à 10 face à Greuther Fürth en seconde période. Cela n'a pas empêché les Bavarois de consolider leur avantage au score face au promu et d'enregistrer leur cinquième victoire en six matches de Bundesliga.

La Fédération Allemande de Football (DFB) a annoncé ce lundi que le champion du Monde 2018 est sanctionné de deux matches de suspension, applicable immédiatement, qui ratera donc la réception de l'Eintracht Francfort dimanche prochain ainsi que le déplacement à Leverkusen (17.10), prévu après la trêve internationale d'octobre. Il pourra néanmoins être convoqué, sauf souci physique, pour la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, puisque le Bayern accueille le Dynamo Kiev ce mercredi (21h).