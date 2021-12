OM : Luis Henrique espère encore

La suite après cette publicité

Alors que, cet été, nous espérions tous voir un peu plus de Luis Henrique, le Brésilien n'a eu que très peu de temps de jeu cette saison. Contre Strasbourg, celui qui avait été recruté comme un possible numéro neuf, a passé une bonne heure à être fantomatique avant de délivrer une magnifique passe décisive pour Bamba Dieng.

Pour autant, et c'est bien normal, il n'est pas encore satisfait de ses performances : « je ne suis pas encore satisfait par mes prestations par contre je suis satisfait par le jeu du groupe. Je pense que le Luis Henrique de l'année dernière doit revenir et je vais tout faire pour cela ».

Luis Henrique ne veut pas partir

En conférence de presse ce vendredi, avant la Coupe de France, il s'est longuement confié sur ses difficultés lorsqu'il a débarqué en Europe, de son Brésil natal : «au début, c'était difficile parce que j'étais tout seul. Le groupe m'a bien accueilli. Maintenant je me sens à l'aise, je plaisante et joue avec les autres. C'est la même chose pour les Brésiliens, l'adaptation peut prendre plus temps, mais sinon ça va».

Enfin, il, y a beaucoup de rumeurs en ce moment autour de lui, mais lui a expliqué qu'il se voyait rester à l'OM cet hiver et surtout qu'il lui manquait surtout du temps de jeu pour être plus performant et surtout plus décisif. Cela tombe bien, c'est exactement ce que demande Jorge Sampaoli.