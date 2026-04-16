Des têtes vont tomber au Real Madrid !

Une saison blanche de plus. Avec son élimination contre le Bayern Munich en quarts de finale de Ligue des Champions, le Real Madrid ne gagnera aucun titre majeur cette saison. Un énorme échec, surtout avec les moyens mis en place l’été dernier, et l’arrivée de Kylian Mbappé il y a deux ans. Un exercice 2025/2026 intolérable pour un club avec les ambitions et le statut du Real Madrid, clairement, et à Madrid, les socios l’ont très mauvaise.

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Il faut dire que la saison a déjà été marquée par de nombreux problèmes, liés à un jeu plutôt médiocre, que ce soit sous les ordres de Xabi Alonso ou d’Alvaro Arbeloa. Les nombreuses informations concernant l’attitude de certains joueurs, notamment avec l’ancien milieu de terrain du club, ont aussi déplu à la fanbase madrilène, lassée par le comportement de starlette de certains. Les choix faits par la direction ou la gestion des pépins physiques sont aussi souvent pointés du doigt par l’opinion publique madrilène. Globalement, le Real Madrid est dépeint comme un club dysfonctionnel, et ça va bien plus loin que le rectangle vert. Et clairement, il va y avoir des conséquences.

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C’est fini pour Arbeloa

Comme l’indique The Athletic, il va y avoir du changement cet été. Sans surprise, le club de la capitale espagnole cherche déjà un nouvel entraîneur, avec un Arbeloa qui semble condamné, mais qui pourrait rester au club dans un autre rôle. Mauricio Pochettino et Didier Deschamps font partie des principales pistes étudiées par la direction merengue, alors que Jürgen Klopp plaît aussi beaucoup à la direction. Florentino Pérez adore Zinedine Zidane, mais ce dernier devrait bien prendre les commandes des Bleus, rendant une troisième aventure sur le banc du Bernabéu improbable.

« Une source du centre d’entraînement a évoqué de la confusion au sein du staff en raison de rumeurs évoquant qu’il va y avoir beaucoup de changements, affectant potentiellement la direction, le coach, le staff médical, les kinés et les joueurs », indique le média. Chez les joueurs, il y a en tout cas déjà de gros candidats à un départ, avec Eduardo Camavinga en tête de liste. Beaucoup de consultants n’écartent pas la vente d’une des stars de l’équipe afin de mettre fin aux soucis d’ego dans le vestiaire. L’été va être encore plus chaud que d’habitude à Madrid…