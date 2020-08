Pinto da Costa trace les grandes lignes du mercato du FC Porto

A dobradinha. En s'imposant en finale contre le rival Benfica (2-1), le FC Porto s'est adjugé la Coupe du Portugal quelques semaines après avoir décroché le titre de champion en Liga NOS. Un doublé important pour des Dragões désireux de revenir au premier plan. Mais les Portistas ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Jorge Nuno Pinto da Costa, réélu président il y a quelques semaines, a détaillé ses plans sur le mercato à venir pour rester compétitif.

«Nous allons essayer de conserver les joueurs dont l'entraîneur a besoin et compenser les départs avec d'autres joueurs que le technicien jugera utiles. Nous n'avons pas à promettre de grandes stars, de grands noms, de grandes folies, parce que nous n'en avons pas besoin. (...) Nous n'allons pas promettre ce que nous ne pouvons pas nous permettre, mais nous souhaitons conserver l'épine dorsale de l'équipe et avoir un groupe capable de continuer à lutter pour gagner des titres», a-t-il lancé à O Jogo.

L'épineux dossier des fins de contrat

Il faudra pour ce faire régler la question des fins de contrat en juin 2021 : Otavio, Danilo Pereira, Alex Telles, Pepe, Sergio Oliveira, Vincent Aboubakar, Moussa Marega et Tiquinho Soares. D'autant que, sous la menace de sanctions de l'UEFA au regard du fair-play financier, des ventes seront nécessaires. «Nous avons un an pour analyser ces dossiers. Nous devions attendre la fin de la saison pour voir nos besoins et sur qui nous pouvons compter», a-t-il indiqué, évoquant les potentielles arrivées, à l'heure où Claudio Ramos (Tondela, portier), Mehdi Taremi (Rio Ave, attaquant), Zaidu Sanusi (Santa Clara, latéral gauche), Nuno Santos (Rio Ave, ailier polyvalent) ou encore Toni Martinez (Famalicão, attaquant).

«On a entendu beaucoup de pistes et certaines seront peut-être vraiment considérées, d'autres n'ont aucun sens, mais il n'y a rien de concret. Cette semaine, nous aurons une réunion, pour faire le point. Je sais que l'entraîneur apprécie certains joueurs, d'autres non. Cette semaine, nous allons essayer de concrétiser ceux que le coach juge nécessaires», a-t-il conclu, confirmant son souhait de prolonger le contrat de son coach Sergio Conceição, lui aussi en fin de bail en 2021. Qu'on se le dise, ça va bouger dans tous les sens à Porto.