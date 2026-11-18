Sur le terrain, l’Olympique Lyonnais a parfaitement su négocier la fin de l’ère Textor, et ce, malgré une situation financière toujours fragile. Quatrième de Ligue 1 la saison passée, le club rhodanien est cinquième du classement cette saison, mais reste plus que jamais dans la course à la Ligue des Champions. En coulisses, les Gones doivent toutefois gérer une perte nette de 87 M€ au 30 juin 2026 (contre 201,2 M€ un an plus tôt) et une dette financière de 409,8 M€ (contre 517,9 M€ en 2025). De quoi laisser planer le doute sur la teneur des prochains mercatos, surtout si l’OL rate une nouvelle fois le coche en Ligue des Champions.

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Présent en conférence de presse aux côtés de la patronne du club, Michele Kang, le directeur général Michael Gerlinger a tenu à éclaircir la situation dans laquelle se trouve l’OL. « Il serait mieux d’expliquer les différents sujets évoqués. Pas seulement la DNCG, mais aussi l’UEFA. J’ai lu dans les médias qu’il fallait vendre cette saison ou en janvier. La DNCG part d’un scénario à zéro vente. Elle a eu des garanties de Michele Kang l’été dernier pour le financement de la saison et elle nous a encadré la masse salariale. Celle-ci n’a pas changé jusqu’à récemment, où l’on a réalisé un peu d’économies à cause du changement de staff (le départ de Paulo Fonseca, ndlr). On a une petite marge au niveau de la masse salariale », a-t-il indiqué, avant de poursuivre.

«On va voir si on peut améliorer l’effectif sur le marché des prêts»

« Par contre, avec l’UEFA, il y a un autre sujet qui n’est pas la trésorerie. Ce sont les profits et les pertes de la saison. Pour l’UEFA, la licence 27/28 de l’OL (qui permet au club de participer aux compétitions européennes, ndlr) est basée sur les chiffres de la saison 25/26. Pour le mercato (concernant les revenus, ndlr), ce sont l’été 2025 et janvier 2026 (qui sont pris en compte). Les mercatos de cet été 2026 et de janvier 2027 n’auront pas d’effet sur la licence 27/28. C’est pour ça qu’il n’y a aucun chiffre à amener, et c’est pour ça que, pour le mercato en janvier ou en juin prochain, on va regarder la situation avec des pertes de 87 M€. C’est beaucoup mieux que l’année précédente, mais on ne veut pas avoir ça. Donc oui, comme tous les clubs en France, tout le monde doit vendre, sauf le PSG. »

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Gerlinger confirme que l’OL doit bien envisager des départs, mais assure que le club ne se trouve pas dans l’obligation de vendre à tout prix en janvier. Mieux, des renforts sont même espérés, notamment pour pallier certaines longues absences telles que celles de Mohamed Ouédraogo (au moins six mois) et Pavel Šulc (attendu en mars). « On va voir si on peut améliorer l’effectif sur le marché des prêts. (…) Je peux dire clairement qu’on n’est pas sous pression pour vendre un attaquant si on ne peut pas le remplacer. Avec Matthieu (Louis-Jean), on va regarder fin décembre, début janvier, suivre le mercato et prendre des décisions indépendantes des ventes et acquisitions. (…) On a le droit de rêver d’attaquer le top 3, top 4 (de Ligue 1). Dans une saison, tu as toujours des surprises comme les blessures. On a quelques problèmes de blessures. On va en discuter avec Matthieu et Michele pour le mercato d’hiver. On a deux blessés de longue durée. » C’est dit.