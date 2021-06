Euro 2020, Portugal : Pepe met en garde les Bleus

Adversaire des Bleus pour la dernière journée du groupe F, le Portugal de Cristiano Ronaldo a son destin en main. En cas de victoire, les Portugais valideront automatiquement leur billet pour les huitièmes de finale, mais il faudra livrer une prestation beaucoup plus aboutie que face à l’Allemagne où les hommes de Fernando Santos avaient sombré après l’ouverture du score (2-4).

En conférence de presse d’avant-match, Pepe a mis en garde les Bleus. Le Portugal sera au rendez-vous et aura à cœur de prendre les trois points. « Le Portugal doit être ce qu'elle a l'habitude d'être : une équipe solidaire, guerrière sur le terrain et qui met en place ce que le sélectionneur demande. (...) Pour sûr, on va présenter un niveau très élevé pour atteindre la victoire. On va devoir resserrer les lignes, être une équipe très solidaire, la même équipe qui a démontré ces dernières années ce qu'est le Portugal, avec des joueurs de qualité qui travaillent pour l'équipe. C'est ce qui a fait qu'on est respectés en Europe. »