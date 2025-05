Real Madrid : Carlo Ancelotti lance le Clasico

Le Real Madrid a eu chaud. Pourtant totalement maîtres de leur sujet ce dimanche après-midi, les coéquipiers de Vinicius sont passés proches de la catastrophe. Menant 3-0, les Merengues ont vu le Celta de Vigo revenir à 3-2 à une dizaine de minutes du terme, et, sans un grand Thibaut Courtois, c’est sur un match nul que les deux équipes auraient pu se séparer au Bernabéu. Alors que les Madrilènes affronteront le FC Barcelone dimanche prochain, Carlo Ancelotti a été interrogé sur cette rencontre, qui sera décisive dans la course au titre.

La suite après cette publicité

Alors que les deux ogres espagnols se sont affrontés samedi dernier, l’Italien a expliqué que ses troupes étaient en confiance avant cette partie ô combien importante, insistant sur l’importance de Kylian Mbappé : « nous allons aborder le match avec sérieux, en toute confiance. Être là et pouvoir se battre, c’est quelque chose de beau. En Coupe, il y a une semaine, nous avons bien rivalisé et nous étions proches de gagner. L’équipe est claire. Mbappé va être très important dans ce match. Ses déplacements peuvent être décisifs face à la ligne défensive avancée de Barcelone. Plus il fera de mouvements, mieux ce sera pour l’équipe. » Alors que le Real Madrid n’a plus que la Liga à jouer, il faudra absolument repartir avec un succès de Montjuïc la semaine prochaine.