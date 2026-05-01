Man City, Guardiola : «si ça ne te plaît pas, va t’entraîner en France ou au Portugal»

Manchester City n’a pas été gâté. Contrairement au PSG qui a pu bénéficier de reports de matches, les Skyblues vont devoir essayer de remporter la Premier League et la FA Cup dans un enchaînement de six matches en 20 jours. Interrogé sur le rythme imposé à son équipe, Pep Guardiola était fataliste.

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« Ça peut arriver dans d’autres pays, mais ici, c’est comme ça. Il faut s’y faire. Si ça ne te plaît pas, va t’entraîner en France ou au Portugal. Moi, j’aime être ici, et je l’ai déjà dit plusieurs fois – quand j’étais à Barcelone et que je voyais les entraîneurs d’ici se plaindre du calendrier – ça a toujours été comme ça. Je ne m’attendais donc pas à autre chose », a-t-il confié en conférence de presse, avant le déplacement à Everton.