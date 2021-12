Ligue Europa : les qualifiés pour les huitièmes de finale et les barragistes

Epilogue de la phase de poules de la Ligue Europa, ce jeudi ! On connaît désormais les 8 équipes directement qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition, ainsi que les 16 formations qui devront en passer pour un barrage avant de rejoindre la phase finale de la C3. Outre les deux Français, Lyon (16 pts) et Monaco (12 pts), premiers des groupe A et B, les deux Allemands de l'Eintracht Francfort et du Bayer Leverkusen, West Ham, Galatasaray, l'Etoile Rouge de Belgrade, et le Spartak Moscou rejoignent les 8es.

Les deuxièmes de chaque poule de Ligue Europa devront en passer par un barrage aller-retour, les 17 et 24 février... face aux 3es des poules de la Ligue des champions. Têtes de série, les heureux élus sont : la Real Sociedad, le Betis, Naples, la Lazio, les Glasgow Rangers, l'Olympiakos, Braga et le Dinamo Zagreb. Ces derniers seront opposés à l'une des équipes reversées de la C1. On retrouve du lourd : Leipzig, Porto, Dortmund, le Séville FC, le FC Barcelone, l'Atalanta, le Zenit et le Sheriff Tiraspol. Le tirage des barrages aura lieu lundi (le 13 décembre), à Nyon, en Suisse. Les affiches des 8es seront connues le 25 février.

Les 8 qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue Europa

Lyon

Monaco

Francfort

Leverkusen

West Ham

Galatasaray

Etoile Rouge de Belgrade

Spartak Moscou

Les 8 barragistes, deuxièmes des poules de Ligue Europa

Real Sociedad

Betis

Naples

Lazio

Glasgow Rangers

Olympiakos

Braga

Dinamo Zagreb

Les 8 barragistes, troisièmes des poules de Ligue des champions

Dortmund

Leipzig

FC Barcelone

Séville FC

Porto

Atalanta

Zenit

Sheriff Tiraspol