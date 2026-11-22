La 11e journée de Ligue 1 s’est achevée sur une énorme désillusion pour l’OM. Alors qu’ils menaient de deux buts face au Mans, les Marseillais ont complètement perdu le fil de leur rencontre et se sont finalement inclinés dans les ultimes secondes après vingt minutes complètement manquées (2-3), alors que De Lange avait pourtant arrêté un penalty au score de 2-1. Une défaite particulièrement frustrante pour les hommes de Bruno Genesio, qui semblaient pourtant avoir fait le plus dur en première période.

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Au coup de sifflet final, Bruno Genesio n’a pas caché sa déception face au scénario de la rencontre. «C’est une grosse déception, c’était quand même bien payé de mener 2-0 en première mi-temps, mais on a ensuite senti l’équipe se liquéfier en deuxième période. On a manqué d’allant, au bout de 15 minutes on s’est arrêté de jouer et on s’est contenté de garder le ballon. On a fait beaucoup de fautes techniques et on a très mal défendu collectivement», a-t-il d’abord lâché sur Ligue 1+. Ce qui a coûté la défaite à Marseille, qui est retombé au 5e rang.

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Bruno Genesio pointe du doigt sa défense

L’entraîneur marseillais a également insisté sur les difficultés collectives de son équipe, incapable de faire bloc dans le dernier acte. « Je ne pense pas que cela soit du relâchement, j’attends de revoir le match. Contre Le Havre et Toulouse, c’était très chaud aussi. À nous de corriger », a-t-il expliqué, avant de poursuivre : « on n’a pas su faire bloc dans la dernière demi-heure, on a manqué d’ambition. On n’a pas su faire un bloc compact et solide pour concéder moins d’occasions».

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Pour Bruno Genesio, cette défaite constitue un véritable coup d’arrêt « C’est sévère de perdre, mais ils ont eu beaucoup d’occasions. On ne pouvait pas espérer grand-chose », a-t-il reconnu. Avant de conclure : «c’est un coup d’arrêt, c’est regrettable. Mais il n’y a pas grand-chose à redire, peut-être qu’un nul aurait été plus mérité». Le technicien marseillais attend désormais une réaction rapide de ses joueurs après cette désillusion, alors que l’OM doit enchaîner par la réception de Levski, en Ligue Europa, avant de retrouver Auxerre en Ligue 1.