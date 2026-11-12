Équipe de France : le rassemblement de la dernière chance pour Ibrahima Konaté ?

La saison dernière avait laissé des traces. Entre les difficultés sportives rencontrées à Liverpool et les épreuves personnelles, notamment le décès de son père, Ibrahima Konaté a traversé une période particulièrement éprouvante. Un contexte difficile qui a inévitablement pesé sur ses performances, sans qu’il parvienne réellement à retrouver la régularité qui avait fait sa force chez les Reds quelques saisons auparavant. Malgré cela, Didier Deschamps lui avait conservé sa confiance pour la Coupe du Monde 2026, même si le défenseur central n’était plus considéré comme un titulaire indiscutable. Et ses rares apparitions n’avaient pas franchement rassuré. Son match face à l’Angleterre, lors de la petite finale du Mondial, en avait été l’illustration la plus frappante. Dépassé par les événements, à l’image d’une défense française complètement submergée, Konaté avait été l’un des symboles du naufrage tricolore en première période, conclue sur un terrible 0-4. Il avait d’ailleurs été remplacé dès la pause par Dayot Upamecano, dont l’entrée avait immédiatement marqué les esprits. Un contraste qui avait encore davantage interrogé sur la place de l’ancien défenseur de Liverpool dans la hiérarchie des Bleus.

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Mais depuis, le scénario a radicalement changé. Libre de tout contrat après la fin de son aventure avec Liverpool, Ibrahima Konaté s’est engagé avec le Real Madrid durant l’été et semble avoir définitivement tourné la page de ses derniers mois compliqués en Angleterre. Sous les ordres de José Mourinho, le Français s’est rapidement imposé comme un élément incontournable de la défense madrilène. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 13 apparitions et 13 titularisations depuis le début de la saison, soit 1 170 minutes disputées. Aucun autre défenseur central de l’effectif n’a été autant utilisé dans ce registre. Solide dans les duels, précieux dans le domaine aérien et beaucoup plus serein dans ses interventions, il retrouve progressivement les standards qui avaient fait sa réputation. Une renaissance qui se ressent également en dehors des terrains. Depuis son arrivée dans la capitale espagnole, le défenseur semble s’être encore rapproché de ses compatriotes Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé, avec lesquels il est régulièrement aperçu à table, tout comme Michael Olise. Un nouvel environnement qui semble lui avoir permis de retrouver de la sérénité.

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Le grand retour de l’association Upamecano-Konaté ?

Reste désormais à transposer cette excellente dynamique sous le maillot bleu. Car si Konaté a parfaitement relancé sa carrière en Espagne, il n’a toujours pas eu l’occasion de montrer à Zinedine Zidane ce qu’il pouvait apporter à sa défense. Convoqué lors du premier rassemblement de septembre, l’ancien joueur de Leipzig avait finalement dû déclarer forfait après une entorse au genou droit contractée à l’entraînement. Une absence qui lui avait notamment fait manquer les quatre premières rencontres du nouveau sélectionneur. Cette fois, le rendez-vous est donc particulièrement important. D’autant que la concurrence s’est sérieusement intensifiée durant son absence. Jérémy Jacquet, qui l’a justement remplacé à Liverpool, a marqué les esprits lors de ses premières apparitions avec les Bleus, avec des prestations particulièrement convaincantes. Leny Yoro a, lui aussi, profité de l’occasion pour se révéler, en réalisant des débuts très solides. Deux jeunes défenseurs qui commencent à s’installer dans le paysage international et qui n’ont aucune intention de laisser leur place. Avec les absences de William Saliba et de Maxence Lacroix, Konaté dispose toutefois d’une occasion supplémentaire de se faire une place. Aux côtés du taulier Dayot Upamecano, il lui appartient désormais de démontrer qu’il peut retrouver un statut de titulaire.

Et son partenaire en défense centrale ne s’y est pas trompé. Présent en conférence de presse ce mercredi soir, à la veille du déplacement en Italie, Dayot Upamecano a tenu à souligner la très bonne dynamique de son ami madrilène : « Konaté réalise un excellent début de saison. Il impressionne au Real Madrid et j’espère que cela continuera ainsi. » Une déclaration particulièrement positive de la part de celui qui pourrait être son principal partenaire dans l’axe face aux Italiens. Reste maintenant à savoir quelle place Zinedine Zidane lui réserve dans ses plans. Une chose est certaine, le contexte lui est favorable. Pour Ibrahima Konaté, ce rassemblement de novembre pourrait bien marquer le début d’un nouveau chapitre en équipe de France.