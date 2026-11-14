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UEFA Nations League

Portugal : Jorge Jesus furieux après la défaite

Par Samuel Zemour
1 min.
Jorge Jesus @Maxppp
Portugal 1-4 Danemark

Après la lourde défaite du Portugal face au Danemark (1-4), Jorge Jesus a pointé du doigt les lacunes défensives de son équipe. Au micro de la RTP, le sélectionneur portugais a livré une explication claire : « collectivement, nous n’avons pas été aussi solides défensivement qu’au Danemark. Nous n’avons pas réussi à contenir les attaques danoises, surtout en seconde période. Je pensais que l’équipe pouvait faire mieux et tenter de s’améliorer, mais nous n’y sommes pas parvenus», a-t-il lâché.

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Le technicien a aussi souligné l’efficacité du pressing adverse et les difficultés portugaises dans l’entrejeu. «Le Danemark a réussi à neutraliser notre jeu grâce à un marquage direct et un pressing très intense. Aujourd’hui, notre deuxième attaquant n’a pas pu jouer entre les lignes. Nous n’avons pas réussi à prendre l’ascendant dans l’axe. Leurs joueurs se sont retrouvés démarqués et nous ont surpris avec deux centres et deux buts», a-t-il ajouté.

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