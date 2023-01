EdF : Hugo Lloris fait le point sur ses successeurs

La suite après cette publicité

Ce lundi soir, Hugo Lloris a décidé de dire stop. Alors âgé de 36 ans, le gardien de Tottenham a pris la décision d’arrêter le maillot tricolore en annonçant sa retraite internationale à L’Équipe. Une véritable bombe dans l’écosystème de l’équipe de France qui amène logiquement la question de sa succession. À la Coupe du Monde 2022, ses remplaçants étaient Alphonse Aréola (29 ans) et Steve Mandanda (37 ans). Si le premier va avoir son mot à dire, le second n’incarne pas vraiment l’avenir en vue de l’Euro 2024. Et derrière, il y a du monde au portillon, à l’image du Milanais Mike Maignan (27 ans) mais aussi des jeunes joueurs comme Alban Lafont (23 ans, Nantes) et Illan Meslier (22 ans, Leeds). Le vainqueur de la Coupe du Monde 2018, désormais ex-capitaine des Bleus avec qui il a connu 145 capes, a donc fait une revue d’effectif de ses probables successeurs.

Et pour le joueur formé du côté de l’OGC Nice, un nom semble détenir la pole position : «c’est le moment pour les autres de prendre leur chance, et on sait que Mike est destiné à prendre la suite. Je ne lui souhaite que du bien, à lui et aux autres gardiens qui vont apparaître. […] Il y a Mike, et d’autres qui méritent : Alphonse (Areola) est là, Steve (Mandanda) aussi, et d’autres, Alban Lafont, Illan Meslier, et plus tard, Lucas Chevalier, peut-être. Je suivrai ça de près et avec passion, parce que j’aime le poste, et parce que je veux que l’équipe de France reste au plus haut dans la hiérarchie mondiale, ce qui passe par des gardiens performants.»

