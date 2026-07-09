France - Maroc : les compositions probables

Comme on se retrouve ! Trois ans et demi après avoir croisé le fer en demi-finale du Mondial 2022 au Qatar, l’équipe de France et le Maroc vont à nouveau s’affronter (22h, heure française). Cette fois, c’est en quart de finale que les Coqs tenteront de battre une nouvelle fois les Lions de l’Atlas pour aller défier le vainqueur du match Espagne-Belgique en demie. Pour ce match, Didier Deschamps devrait aligner une équipe type dans son 4-2-3-1 habituel.

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Mike Maignan gardera les cages françaises, tandis que la défense à quatre composée par Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne devrait être reconduite. Au milieu, Aurélien Tchouameni a certes repris l’entraînement avec le groupe tricolore, mais le joueur du Real Madrid devrait être trop juste pour débuter. C’est donc une paire Adrien Rabiot-Manu Koné qui est annoncée par la presse.

Tchouameni trop juste

Devant, Michael Olise sera encore dans le coeur du jeu et devra absolument éviter tout carton jaune qui le priverait d’une éventuelle demi-finale. À ses côtés, Désiré Doué devrait récupérer sa place de titulaire aux dépens de Bradley Barcola. Enfin, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé complèteront l’attaque tricolore. En face, Mohamed Ouahbi aura lui aussi de la ressource.

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Le sélectionneur marocain alignera un 4-2-3-1 avec Yassine Bounou dans le but. Devant lui, le capitaine Achraf Hakimi fera équipe avec Issa Diopp, Redouane Halhal et Noussair Marzraoui. Un cran au-dessus, Neil El-Aynaoui et Ayyoub Bouaddi se chargeront de la récupération. En attaque, Brahim Diaz, Azzedine Ounahi et Bilal El-Khannouss chercheront à faire briller Soufiane Rahimi qui remplacerait Saibari, blessé.