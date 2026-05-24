RC Lens : un premier club se positionne sérieusement sur Pierre Sage

« Je pense que Pierre va continuer avec le club. Maintenant, Pierre comme n’importe quel joueur du RC Lens sont des gens qui sont aujourd’hui très convoités. Nous, on ne fera pas de folie et on ne se mettra pas à payer des salaires qui ne correspondent pas à ce qu’on s’est fixé au niveau du club ». Tels étaient les propos de Joseph Oughourlian, patron du RC Lens, en marge des festivités lensoises samedi soir, lorsqu’il était interrogé sur l’avenir de Pierre Sage.

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De son côté, le principal concerné avait aussi tenu un discours allant dans ce sens, plus tôt ce week-end. « Si je reste à Lens la saison prochaine ? Il n’y a pas de raison que ça évolue, mais je vous avoue qu’il y a beaucoup de contacts. Après, je suis sous contrat, mais je vais essayer de l’honorer. Je suis très content dans ce club. Ce n’est peut-être pas le moment de parler de ça », avait ainsi déclaré celui qui a été nommé meilleur entraîneur de l’année lors des derniers trophées UNFP.

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Danger pour Lens

Mais on le sait, l’ancien de l’OL est sollicité, lui dont le contrat à Lens expire en 2028. Il l’avait publiquement affirmé, et ce week-end, le quotidien L’Equipe nous confirme que plusieurs clubs à travers l’Europe sont dessus. Dont Crystal Palace, seul nom de club mentionné pour le moment. Les Eagles cherchent ainsi un remplaçant à Oliver Glasner, qui devrait quitter son poste après la finale de Conference League face au Rayo Vallecano, et le nom du Français est donc très haut placé sur leur liste de remplaçants potentiels.

Surtout, les Londoniens pourront offrir à Sage des émoluments sur lesquels les Sang-et-Or auront du mal à s’aligner, tant la manne financière anglaise est colossale, même pour un club qui ne jouera pas la Ligue des Champion la saison prochaine. Le tacticien français tourne actuellement à 100.000€ bruts mensuels, et tenterait d’obtenir une revalorisation salariale du côté de Lens. Mais la direction artésienne a prévenu : elle ne fera pas de folies. Palace pourrait s’engouffrer dans la brèche avec une belle proposition. Affaire à suivre donc…